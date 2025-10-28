Einbruch in Plauener Brautmodengeschäft

Plauen
Die Täter hatten es auf Bargeld und Schmuck abgesehen. Was bislang bekannt ist.
Unbekannte sind übers Wochenende in das Plauener Brautmodengeschäft an der Ecke Pausaer Straße/Rückertstraße eingebrochen. Wie die Polizei berichtete, waren die Täter zwischen Samstag, 12 Uhr, und Montag, 9.30 Uhr, gewaltsam in den Laden eingedrungen. Sie nahmen Schmuck und Bargeld im Gesamtwert von etwa 3500 Euro mit. Der Sachschaden liegt...
