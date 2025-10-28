Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Unbekannte sind in das Brautmodengeschäft an der Rückertstraße in Plauen eingebrochen.
Unbekannte sind in das Brautmodengeschäft an der Rückertstraße in Plauen eingebrochen. Bild: Symbolfoto: Silas Stein/dpa
Unbekannte sind in das Brautmodengeschäft an der Rückertstraße in Plauen eingebrochen.
Unbekannte sind in das Brautmodengeschäft an der Rückertstraße in Plauen eingebrochen. Bild: Symbolfoto: Silas Stein/dpa
Update
Plauen
Einbruch in Plauener Brautmodengeschäft
Redakteur
Von Bernd Jubelt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Täter hatten es auf Bargeld und Schmuck abgesehen. Was bislang bekannt ist.

Unbekannte sind übers Wochenende in das Plauener Brautmodengeschäft an der Ecke Pausaer Straße/Rückertstraße eingebrochen. Wie die Polizei berichtete, waren die Täter zwischen Samstag, 12 Uhr, und Montag, 9.30 Uhr, gewaltsam in den Laden eingedrungen. Sie nahmen Schmuck und Bargeld im Gesamtwert von etwa 3500 Euro mit. Der Sachschaden liegt...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
10.10.2025
1 min.
Kupferdiebe machen in einem unbewohnten Haus in Plauen Beute
Die Polizei nimmt Hinweise zum Kupferkabel-Diebstahl entgegen.
Tatort war die Siegener Straße. Was bislang bekannt ist.
Bernd Jubelt
27.10.2025
5 min.
Fichtelberg knackt Preisgrenze: So teuer wird Skifahren im Erzgebirge
Skifahrer an den Schleppliften am Fichtelberg. Nach einem Jahr Pause wird nun bei den Tickets wieder an der Preisschraube gedreht.
In den Wintersportgebieten in Sachsen und Böhmen laufen die Vorbereitungen auf die neue Saison. In Oberwiesenthal startet eine Großinvestition. Wo werden die Lifte zuerst öffnen?
Oliver Hach
17:06 Uhr
3 min.
Entlassener Chefarzt: Erzgebirgsklinikum richtet Vertrauenstelefon für Betroffene ein
Dem Chefarzt der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe am Erzgebirgsklinikum in Annaberg-Buchholz wurde fristlos gekündigt.
Zu dem, was dem Mediziner vorgeworfen wird, gibt es nun ein Detail. Außerdem bietet das Klinikum unter 03733 804004 möglichen weiteren betroffenen Patienten und Angestellten die Möglichkeit, sich zu melden.
Patrick Herrl und Kjell Riedel
15:15 Uhr
1 min.
Werkzeug und Geld bei Einbruch in Plauener Firma gestohlen
Die Polizei erbittet Hinweise zu einem Einbruch in Plauen.
Der Schaden beläuft sich auf mehr als 5000 Euro. Wie die Polizei nun vorgeht.
Lutz Kirchner
19:00 Uhr
2 min.
Chemnitzer Bierlikör soll in indischem Museums-Shop verkauft werden
Subodh Kerkar, Gründer des Biermuseums in Goa, mit dem Chemnitzer Gastronom André Donath.
Eigentlich wollte Brauhaus-Chef André Donath nur ein Eröffnungsgeschenk vorbeibringen. Aber daraus könnte sich eine Geschäftsbeziehung entwickeln.
Christian Mathea
19:00 Uhr
5 min.
Von Langenau bis in den Kosovo: Junger Kapitän des FC Erzgebirge Aue musste schon einige Hürden überwinden
Im Sommer reiste Pascal Wendisch mit der U-18-Sachsenauswahl nach Südosteuropa.
Pascal Wendisch ist Spielführer bei den A-Junioren des Drittligisten. Der gebürtige Brand-Erbisdorfer, der parallel zum Fußball eine Ausbildung absolviert, übernimmt auch neben dem Platz Verantwortung – auch dank eines Anrufs zum 14. Geburtstag.
Kai Dittrich
Mehr Artikel