Nach einem Einbruch in Weischlitz bittet die Polizei um Mithilfe.
Nach einem Einbruch in Weischlitz bittet die Polizei um Mithilfe.
Plauen
Einbruch in Weischlitz: Polizei sucht nach Zeugen
Redakteur
Von Jonas Patzwaldt
Täter dringen mit Gewalt in ein Wohnhaus ein und stehlen dabei mehrere Wertgegenstände. Der Tatzeitraum wirft Fragen auf.

In Weischlitz sind Unbekannte in ein Wohnhaus am Gärtnereiweg eingebrochen. Die Täter drangen laut Polizei gewaltsam in das Gebäude ein, durchsuchten die Räume und entwendeten mehrere Wertgegenstände. Der genaue Wert der Beute steht noch nicht fest. Am Gebäude entstand ein Schaden von rund 3.000 Euro.
