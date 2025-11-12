Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Eine der letzten inhabergeführten Modeboutiquen in der Plauener Innenstadt schließt

Schaufensterpuppen zieht er nicht mehr an. „Chicsaal“- Inhaber Heiko Jarck verabschiedet sich in diesen Tagen von seinen Kunden.
Schaufensterpuppen zieht er nicht mehr an. „Chicsaal“- Inhaber Heiko Jarck verabschiedet sich in diesen Tagen von seinen Kunden. Bild: Ellen Liebner
Wieder zieht ein Laden aus den Kolonnaden aus.
Wieder zieht ein Laden aus den Kolonnaden aus. Bild: Ellen Liebner
Mitarbeiterin Heike Räder-Zöbisch – wie geht es mit ihr und den Kolleginnen beruflich weiter?
Mitarbeiterin Heike Räder-Zöbisch – wie geht es mit ihr und den Kolleginnen beruflich weiter? Bild: Ellen Liebner
Eine der letzten inhabergeführten Modeboutiquen in der Plauener Innenstadt schließt
Von Sabine Schott
Der Räumungsverkauf ist in vollem Gange – Heiko Jarck gibt sein Geschäft „Chicsaal“ in den Kolonnaden auf. Wie lauten die Gründe dafür?

Heiko Jarck hat Stil. Als Modeexperte weiß der 64-Jährige, welche Kleidung Herren mögen und was die Plauener Damenwelt gern anzieht. Ein Vierteljahrhundert hat er mit mehreren Geschäften dafür gesorgt, dass Frauen, Kinder und Männer Kleidungsstücke finden, die nicht jede(r) hat, die aber dennoch erschwinglich sind. Erst in der...
Mehr Artikel