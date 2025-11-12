Eine der letzten inhabergeführten Modeboutiquen in der Plauener Innenstadt schließt

Der Räumungsverkauf ist in vollem Gange – Heiko Jarck gibt sein Geschäft „Chicsaal“ in den Kolonnaden auf. Wie lauten die Gründe dafür?

Heiko Jarck hat Stil. Als Modeexperte weiß der 64-Jährige, welche Kleidung Herren mögen und was die Plauener Damenwelt gern anzieht. Ein Vierteljahrhundert hat er mit mehreren Geschäften dafür gesorgt, dass Frauen, Kinder und Männer Kleidungsstücke finden, die nicht jede(r) hat, die aber dennoch erschwinglich sind. Erst in der...