„Eine Kundin steckt aus Angst vor Diebstahl kein Bargeld mehr ein“: Bei welchen Bäckern man in Plauen mit Karte zahlt

Plauen
In einigen Läden in Sachsen kann man ausschließlich mit Karte zahlen. Wie sieht es bei Bäckern in Plauen aus, und wie nehmen die Kunden die Bezahlmöglichkeit an?
Piep, Bading! Eine Sinfonie, gespielt vom Kartelesengerät und dem Handy. Die vier Punkte leuchten beim Abschluss der Zahlung. Immer mehr Menschen zahlen mit Karte, dem Handy oder ihrer Smartwatch.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.