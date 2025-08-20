„Eine Kundin steckt aus Angst vor Diebstahl kein Bargeld mehr ein“: Bei welchen Bäckern man in Plauen mit Karte zahlt

In einigen Läden in Sachsen kann man ausschließlich mit Karte zahlen. Wie sieht es bei Bäckern in Plauen aus, und wie nehmen die Kunden die Bezahlmöglichkeit an?

Piep, Bading! Eine Sinfonie, gespielt vom Kartelesengerät und dem Handy. Die vier Punkte leuchten beim Abschluss der Zahlung. Immer mehr Menschen zahlen mit Karte, dem Handy oder ihrer Smartwatch. Piep, Bading! Eine Sinfonie, gespielt vom Kartelesengerät und dem Handy. Die vier Punkte leuchten beim Abschluss der Zahlung. Immer mehr Menschen zahlen mit Karte, dem Handy oder ihrer Smartwatch.