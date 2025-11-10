Einen Monat nach Brand in Plauener Hotel: Viel Solidarität für Team des Vier-Sterne-Hauses – „die Gäste haben nicht vergessen, dass es uns gibt“

Ein Feuer hatte in der Nacht zum 9. Oktober in einem Teil des Gebäudes einen erheblichen Schaden angerichtet. Hotelchef Udo Gnüchtel und sein Team geben alles, um die Zimmer bald wieder vermieten zu können.

Zum Jahresende ist in Udo Gnüchtels Parkhotel besonders viel los. Dann wechselt die Kundschaft: Geschäftsreisende und Monteure bleiben daheim, stattdessen wollen ehemalige Vogtländer mit ihren Familien Weihnachten oder Silvester feiern und übernachten dann gern im Vier-Sterne-Haus an der Rädelstraße. Zum Jahresende ist in Udo Gnüchtels Parkhotel besonders viel los. Dann wechselt die Kundschaft: Geschäftsreisende und Monteure bleiben daheim, stattdessen wollen ehemalige Vogtländer mit ihren Familien Weihnachten oder Silvester feiern und übernachten dann gern im Vier-Sterne-Haus an der Rädelstraße.