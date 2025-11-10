Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  Einen Monat nach Brand in Plauener Hotel: Viel Solidarität für Team des Vier-Sterne-Hauses – „die Gäste haben nicht vergessen, dass es uns gibt"

Udo Gnüchtel in einem der entkernten Zimmer in seinem Parkhotel.
Udo Gnüchtel in einem der entkernten Zimmer in seinem Parkhotel. Bild: Ellen Liebner
Plauen
Einen Monat nach Brand in Plauener Hotel: Viel Solidarität für Team des Vier-Sterne-Hauses – „die Gäste haben nicht vergessen, dass es uns gibt“
Von Sabine Schott
Ein Feuer hatte in der Nacht zum 9. Oktober in einem Teil des Gebäudes einen erheblichen Schaden angerichtet. Hotelchef Udo Gnüchtel und sein Team geben alles, um die Zimmer bald wieder vermieten zu können.

Zum Jahresende ist in Udo Gnüchtels Parkhotel besonders viel los. Dann wechselt die Kundschaft: Geschäftsreisende und Monteure bleiben daheim, stattdessen wollen ehemalige Vogtländer mit ihren Familien Weihnachten oder Silvester feiern und übernachten dann gern im Vier-Sterne-Haus an der Rädelstraße.
