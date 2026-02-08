MENÜ
Die Freiwillige Feuerwehr musste zu einem Wohnhausbrand in Gutenfürst ausrücken.
Die Freiwillige Feuerwehr musste zu einem Wohnhausbrand in Gutenfürst ausrücken. Bild: Philipp von Ditfurth/dpa
Die Freiwillige Feuerwehr musste zu einem Wohnhausbrand in Gutenfürst ausrücken.
Die Freiwillige Feuerwehr musste zu einem Wohnhausbrand in Gutenfürst ausrücken. Bild: Philipp von Ditfurth/dpa
Plauen
Einfamilienhaus im Vogtland nach Brand unbewohnbar
Redakteur
Von Swen Uhlig
In der Nacht war das Feuer in dem Wohngebäude in einem Ortsteil von Weischlitz ausgebrochen. Personen wurden laut Polizei nicht verletzt.

In der Nacht zu Sonntag ist ein Feuer in einem Einfamilienhaus an der Gutenfürster Allee im Weischlitzer Ortsteil Gutenfürst ausgebrochen. Wie die Polizei mitteilt, hatten Anwohner den Brand gegen 3.20 Uhr bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Zu diesem Zeitpunkt schlugen bereits Flammen aus dem Gebäude. Zum Zeitpunkt des Ausbruchs befanden sich...
