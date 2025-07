Einkaufsmarkt in Plauen: Unbekannte stehlen Kundin Handy aus der Handtasche

Der Diebstahl hatte sich am Dienstagmittag im Haselbrunner Kaufland ereignet. Der Verlust war nicht gleich aufgefallen.

Beim Einkauf im Haselbrunner Kaufland-Markt an der Hans-Sachs-Straße ist am Dienstag einer Kundin das Handy gestohlen worden. Darüber berichtete am Mittwoch die Polizei. Die 39-Jährige hatte das Telefon in ihrer Handtasche. Vermisst wird ein I-Phone 14 Pro Max. Als sie gegen 13.30 Uhr das Kaufland verlassen hatte und auf dem Parkplatz am...