Nach Moped-Diebstahl in Plauen: Wer hat die Simson gesehen?

Am Montagabend war in Haselbrunn das Zweirad gestohlen worden. Es ist auffällig lackiert.

In Haselbrunn ist am Montagabend ein Simson-Moped gestohlen worden. Wie die Polizei am Dienstag berichtete, war das Fahrzeug auf einem Parkplatz im Bereich Haselbrunner-/Schenkendorfstraße abgestellt. Der Diebstahl wurde kurz nach 22 Uhr bemerkt und bei der Polizei angezeigt. Wer hat das Fahrzeug gesehen? Es ist auffällig lackiert. Das Moped hat...