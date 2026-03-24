Nach Moped-Diebstahl in Plauen: Wer hat die Simson gesehen?

Plauen
Am Montagabend war in Haselbrunn das Zweirad gestohlen worden. Es ist auffällig lackiert.
In Haselbrunn ist am Montagabend ein Simson-Moped gestohlen worden. Wie die Polizei am Dienstag berichtete, war das Fahrzeug auf einem Parkplatz im Bereich Haselbrunner-/Schenkendorfstraße abgestellt. Der Diebstahl wurde kurz nach 22 Uhr bemerkt und bei der Polizei angezeigt. Wer hat das Fahrzeug gesehen? Es ist auffällig lackiert. Das Moped hat...
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