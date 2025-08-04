Einkaufszentrum im Vogtland wechselt Eigentümer: Was der Investor jetzt vorhat

Der Kauschwitzer Plauen-Park ist verkauft worden. Damit könnte sich einiges in dem Einkaufszentrum ändern. Was der neue Eigentümer bisher über seine Pläne bekannt gegeben hat.

Die Saller Unternehmensgruppe mit Sitz in Weimar hat das Einkaufszentrum Plauen-Park in Kauschwitz gekauft. Inhaber Josef Saller bestätigte am Montag eine Anfrage der „Freien Presse" und erklärte: „Wir planen, den etwas in die Jahre gekommen Plauen-Park aufzufrischen und deutlich attraktiver zu machen. Insbesondere sollen die Leerstände...