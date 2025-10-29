Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Plauen
  • |

  • Einkaufszentrum Plauen-Park: So sehen die Pläne des neuen Eigentümers aus

Im Sommer 2025 hat die Saller-Gruppe aus Weimar den Plauen-Park übernommen.
Im Sommer 2025 hat die Saller-Gruppe aus Weimar den Plauen-Park übernommen. Bild: Ellen Liebner/Archiv
Im Sommer 2025 hat die Saller-Gruppe aus Weimar den Plauen-Park übernommen.
Im Sommer 2025 hat die Saller-Gruppe aus Weimar den Plauen-Park übernommen. Bild: Ellen Liebner/Archiv
Plauen
Einkaufszentrum Plauen-Park: So sehen die Pläne des neuen Eigentümers aus
Redakteur
Von Claudia Bodenschatz
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Im Sommer hatte die Saller Unternehmensgruppe mit Sitz in Weimar das Einkaufszentrum in Kauschwitz übernommen. Was hat sich seither getan?

Im Juli 2025 hatte die Saller Unternehmensgruppe das Einkaufszentrum Plauen-Park in Kauschwitz erworben. Wie Inhaber Josef Saller im Sommer gegenüber der „Freien Presse“ erklärt hatte, plane man, „den etwas in die Jahre gekommen Plauen-Park aufzufrischen und deutlich attraktiver zu machen“. Insbesondere sollten Leerstände zügig...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
29.10.2025
4 min.
Hotel im Vogtland schließt nach 31 Jahren: „Es läuft nicht so gut, um davon leben zu können“
Pächter Michael Ammerschuber zieht sich nach acht Jahren aus dem Hotel Falkenstein zurück. Die letzten Gäste verlassen das Haus am Sonntag.
Das Hotel Falkenstein stellt seinen Betrieb ein. Als Gründe nennt der Hoteldirektor zu geringe Gästezahlen und hohe Betriebskosten. Was passiert jetzt mit dem Hotel und dem dazugehörigen Restaurant?
Florian Wunderlich
19:20 Uhr
4 min.
Erzgebirge Aue trifft auf Jahn Regensburg: Kommt es zum Comeback von Mittelstürmer Marcel Bär?
Marcel Bär verfolgte zuletzt warm eingepackt das Heimspiel gegen Waldhof Mannheim (0:2).
Monatelang musste der FC Erzgebirge ohne seinen Mittelstürmer Marcel Bär auskommen. Hat das Warten nun ein Ende?
Paul Steinbach
04.08.2025
3 min.
Einkaufszentrum im Vogtland wechselt Eigentümer: Was der Investor jetzt vorhat
Die Saller-Gruppe hat das Einkaufszentrum Plauen-Park in Kauschwitz übernommen.
Der Kauschwitzer Plauen-Park ist verkauft worden. Damit könnte sich einiges in dem Einkaufszentrum ändern. Was der neue Eigentümer bisher über seine Pläne bekannt gegeben hat.
Claudia Bodenschatz
19:20 Uhr
2 min.
Nach Hurrikan "Melissa": Touristen können Jamaika verlassen
Die auch bei Touristen beliebte Ortschaft Black River, die im 17. Jahrhundert gegründet wurde, ist komplett zerstört.
Ein wichtiger Flughafen der Karibikinsel lässt wieder kommerzielle Flüge zu. Ab Samstag dürfen rund 25.000 Urlauber ausreisen - auch Deutsche.
30.10.2025
3 min.
Entlassener Chefarzt am Erzgebirgsklinikum: Staatsanwaltschaft leitet Ermittlungsverfahren ein
Die Kündigung des Chefarzts der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe am Erzgebirgsklinikum in Annaberg sorgt weiter für Aufregung.
Gegen den fristlos gekündigten Mediziner von der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe in Annaberg-Buchholz stehen massive Vorwürfe im Raum. Welche strafrechtlich relevanten Verstöße die Staatsanwaltschaft nun prüfen lässt.
Patrick Herrl und Kjell Riedel
03.08.2025
1 min.
Immobilieninvestor aus Thüringen kauft Einkaufszentrum im Vogtland
Das Einkaufszentrum Plauen-Park im Ortsteil Kauschwitz ist verkauft worden.
Das Einkaufszentrum Plauen-Park im Ortsteil Kauschwitz wurde verkauft. Der neue Eigentümer will auch das Center-Management übernehmen.
Claudia Bodenschatz
Mehr Artikel