Einkaufszentrum Plauen-Park: So sehen die Pläne des neuen Eigentümers aus

Im Sommer hatte die Saller Unternehmensgruppe mit Sitz in Weimar das Einkaufszentrum in Kauschwitz übernommen. Was hat sich seither getan?

Im Juli 2025 hatte die Saller Unternehmensgruppe das Einkaufszentrum Plauen-Park in Kauschwitz erworben. Wie Inhaber Josef Saller im Sommer gegenüber der „Freien Presse“ erklärt hatte, plane man, „den etwas in die Jahre gekommen Plauen-Park aufzufrischen und deutlich attraktiver zu machen“. Insbesondere sollten Leerstände zügig...