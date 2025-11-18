Einzug des Winters sorgt im Vogtland für glatte Straßen und schweren Unfall

Am Montagnachmittag hatte im Bergland Schneefall eingesetzt. Später schneite es auch in tieferen Lagen. Über Nacht gab es dann verbreitet Straßenglätte. Eine Unfallbilanz.

Der Einzug des Winters mit Schneefall in der Bergen und überfrierenden Straßen im übrigen Gebiet hat seit Montagnachmittag im Bereich Vogtland/Westsachsen zu mehreren Unfällen geführt. Besonders abseits der Bundesstraßen berichteten Autofahrer auch am Dienstag von verbreitet glatten Fahrbahnen. Einem 57 Jahre alten Autofahrer ist das am...