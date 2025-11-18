Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Einzug des Winters sorgt im Vogtland für glatte Straßen und schweren Unfall

Bereits am frühen Montagabend war ein 58-Jähriger bei starkem Schneefall auf der B 92 bei Oberlosa verunglückt.
Bereits am frühen Montagabend war ein 58-Jähriger bei starkem Schneefall auf der B 92 bei Oberlosa verunglückt.
Plauen
Einzug des Winters sorgt im Vogtland für glatte Straßen und schweren Unfall
Bernd Jubelt
Am Montagnachmittag hatte im Bergland Schneefall eingesetzt. Später schneite es auch in tieferen Lagen. Über Nacht gab es dann verbreitet Straßenglätte. Eine Unfallbilanz.

Der Einzug des Winters mit Schneefall in der Bergen und überfrierenden Straßen im übrigen Gebiet hat seit Montagnachmittag im Bereich Vogtland/Westsachsen zu mehreren Unfällen geführt. Besonders abseits der Bundesstraßen berichteten Autofahrer auch am Dienstag von verbreitet glatten Fahrbahnen. Einem 57 Jahre alten Autofahrer ist das am...
