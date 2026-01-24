Eisbaden in der Talsperre Pöhl: Diese Vogtländerin zeigt Neugierigen, wie‘s geht

An der Pöhl treffen sich jetzt regelmäßig Gleichgesinnte für eine ganz besondere Erfahrung: Das Baden bei Minusgraden. Nadine Unger erklärt, was das Besondere am Kälte-Kick ist.

Natürlich erkennt man sie, die Eisbader. „Wenn jemand eine Sporttasche über den Schultern trägt, weiß ich schon Bescheid", sagt Nadine Unger. Gleichgesinnte unter sich. Und ja, davon treffe man derzeit so einige an der Talsperre Pöhl.