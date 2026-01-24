MENÜ
  Eisbaden in der Talsperre Pöhl: Diese Vogtländerin zeigt Neugierigen, wie's geht

Die Plauenerin Nadine Unger schwört auf Eisbaden in der Talsperre Pöhl.
Für Nadine Unger (vorne rechts) ging es mit Badeprofi Wigald Boning kürzlich auch in die kalte Weiße Elster.
Der erste Workshop Anfang Januar war für Eisbade-Coach Nadine Unger ein voller Erfolg.
Eisbaden bei Tageslicht? Das kann jeder. Nadine Unger steigt mit ihren Teilnehmern auch bei Neumond in die Fluten.
Die Plauenerin Nadine Unger schwört auf Eisbaden in der Talsperre Pöhl.
Für Nadine Unger (vorne rechts) ging es mit Badeprofi Wigald Boning kürzlich auch in die kalte Weiße Elster.
Der erste Workshop Anfang Januar war für Eisbade-Coach Nadine Unger ein voller Erfolg.
Eisbaden bei Tageslicht? Das kann jeder. Nadine Unger steigt mit ihren Teilnehmern auch bei Neumond in die Fluten.
Plauen
Eisbaden in der Talsperre Pöhl: Diese Vogtländerin zeigt Neugierigen, wie‘s geht
Von Claudia Bodenschatz
An der Pöhl treffen sich jetzt regelmäßig Gleichgesinnte für eine ganz besondere Erfahrung: Das Baden bei Minusgraden. Nadine Unger erklärt, was das Besondere am Kälte-Kick ist.

Natürlich erkennt man sie, die Eisbader. „Wenn jemand eine Sporttasche über den Schultern trägt, weiß ich schon Bescheid“, sagt Nadine Unger. Gleichgesinnte unter sich. Und ja, davon treffe man derzeit so einige an der Talsperre Pöhl.
