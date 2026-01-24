Plauen
An der Pöhl treffen sich jetzt regelmäßig Gleichgesinnte für eine ganz besondere Erfahrung: Das Baden bei Minusgraden. Nadine Unger erklärt, was das Besondere am Kälte-Kick ist.
Natürlich erkennt man sie, die Eisbader. „Wenn jemand eine Sporttasche über den Schultern trägt, weiß ich schon Bescheid“, sagt Nadine Unger. Gleichgesinnte unter sich. Und ja, davon treffe man derzeit so einige an der Talsperre Pöhl.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.