  • Eisbaden in Plauener Freibad: „Im Nichtschwimmerbecken hätte ich eine Kettensäge gebraucht“

Der Plauener Gerd Wolkenstein sprang in Preißelpöhl am Freitag gleich kopfüber ins kalte Nass.
Bild: Ellen Liebner
Der Plauener Gerd Wolkenstein sprang in Preißelpöhl am Freitag gleich kopfüber ins kalte Nass.
Bild: Ellen Liebner
Plauen
Eisbaden in Plauener Freibad: „Im Nichtschwimmerbecken hätte ich eine Kettensäge gebraucht“
Redakteur
Von Claudia Bodenschatz
Zum zweiten Mal lockt das „Naddel“ zum Eisbaden und Schwitzen im Saunafass. Bis Sonntag können Mutige dort noch abtauchen. Ein 69-Jähriger wagte sich zum Auftakt gleich mit Hechtsprung ins eiskalte Wasser.

Knackige 3,3 Grad Celsius Wassertemperatur zeigt das Thermometer am Freitagnachmittag im Schwimmerbecken des Freibads in Preißelpöhl. Eine kleine Bahn hat Schwimmmeister Mario Weich ins Eis geschlagen. Trotz einer Plane auf dem Wasser sei das Eis hier gut 15 Zentimeter dick, sagt er. „Im Nichtschwimmerbecken hätte ich eine Kettensäge...
