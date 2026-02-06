Eiskalt erwischt: Plauens Händler zwischen Winter-Ware und Frühlingssehnsucht

Plauen
Seit Wochen hält der Winter in Plauen an – Eiseskälte, Schnee und Glätte inklusive. Auch die Händler haben sich darauf eingestellt: Wie sie die Saison stemmen und welche Tipps sie haben.
Schneeregen, eisiger Wind, glatte Gehwege – der Winter stellt die Vogtländer aktuell noch einmal vor große Herausforderungen im Alltag. Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) bleibt die Lage in Sachsen weiter „spannend“, wie die Meteorologin Pauline Zeiske jüngst erklärte. Im Vogtland klettert das Thermometer zwar tagsüber leicht in den...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.