Elsterberg beschließt verkaufsoffene Sonntage

Wenn in Elsterberg gefeiert wird, dürfen Geschäfte länger öffnen – noch zweimal in diesem Jahr soll das der Fall sein.

Die Elsterberger Stadträte haben in der letzten Sitzung vor der Sommerpause die verkaufsoffenen Sonn- und Feiertage für das Jahr 2025 festgelegt. Die erste Möglichkeit, die Geschäfte an einem Sonntag zu öffnen, besteht am 31. August. An diesem Wochenende wird zum Kellerfest auf die Burgruine eingeladen. Die zweite Möglichkeit für die...