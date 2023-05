Elsterberg: Einbrecher steigen über das Dach in Supermarkt ein

Elsterberg.

Die Kriminalpolizei ermittelt zu einem Einbruch in einen Supermarkt in Elsterberg. Wie erst am Mittwoch von der Polizei informiert wurde, waren zwischen Samstag, 29. April, 20.15 Uhr, und Dienstag, 2. Mai, 6.15 Uhr, unbekannte Täter über das Dach gewaltsam in den Diska-Supermarkt an der Elsteraue eingedrungen. Aus den Innenräumen entwendeten sie eine größere Summe Bargeld, über deren Höhe die Polizei nicht informierte. Anschließend verließen die Einbrecher den Supermarkt erneut über das Dach. Der am Gebäude entstandene Sachschaden wurde auf rund 30.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie sucht Zeugen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0375 428-4480 entgegengenommen. (bju)