Elsterberg: Grundsteuer steigt im kommenden Jahr

Die Elsterberger Stadträte haben an der Steuerschraube gedreht, jedoch nicht so sehr wie befürchtet. Nur der Hebesatz zur Grundsteuer B wurde verändert.

Die Elsterberger Stadträte haben sich in ihrer jüngsten Sitzung mit den Hebesätzen für die Grund- und Gewerbesteuer beschäftigt. Mit der Grundsteuerreform hatte der Stadtrat neue Hebesätze beschlossen, da sich für viele Grundstücke die Messbeträge verändert hatten und unter neuen Bedingungen die gleichen Einnahmen erzielt werden sollten.