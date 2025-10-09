Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Für Elsterberg sinken ab 2026 die Kosten für den Bezug von Erdgas.
Für Elsterberg sinken ab 2026 die Kosten für den Bezug von Erdgas.
Plauen
Elsterberg: Heizkosten für öffentliche Gebäude sinken
Von Petra Steps
In Elsterberg wird der Bezug von Erdgas im kommenden Jahr billiger. Dafür war der Wechsel des Anbieters notwendig.

Die Stadt Elsterberg hat die Lieferung von Erdgas für ihre öffentlichen Gebäude in den Jahren 2026/27 über ein Planungsbüro ausgeschrieben. Fünf Angebote lagen am Stichtag vor. Sie unterscheiden sich nur geringfügig. Den Zuschlag erhielten die Stadtwerke Cottbus, die mit Jahreskosten von reichlich 194.000 Euro das wirtschaftlichste Angebot...
