Elsterberg: Neue Kostensatzung für Feuerwehren beschlossen

Plauen
Nachdem der Freistaat einheitliche Kosten für Einsätze der Freiwilligen Feuerwehren festgelegt hat, war das Thema jetzt auch ein Fall für den Stadtrat.
Die Elsterberger Stadträte haben der Satzung zur Regelung des Kostenersatzes für Einsätze der Freiwilligen Feuerwehr zugestimmt. Die neue Satzung war notwendig geworden, weil der Freistaat Sachsen einheitliche Kostensätze für den gesamten Freistaat festgelegt hat. Die Satzung nennt keine Preise mehr, sondern orientiert sich an den...
