Elsterberg übergibt Stromnetze an VersorgerEnvia-M

In der Stadt und den Ortsteilen sind 70 Kilometer Stromnetz, 1100 Hausanschlüsse, 29 Trafostationen und ein Umspannwerk betroffen. Die zuverlässige Stromversorgung ist das Ziel.

Die Stadt Elsterberg und der Energieversorger Envia-M haben ihre Zusammenarbeit ausgebaut: Das Unternehmen wird ab 1. Januar die Stromnetze in Elsterberg und den Ortsteilen betreiben. Dies regelt ein voriges Jahr abgeschlossener Konzessionsvertrag. Die Stadt erhält dafür eine jährliche Abgabe.