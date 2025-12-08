Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Elsterberg arbeitet künftig enger mit einem Stromversorger zusammen.
Elsterberg arbeitet künftig enger mit einem Stromversorger zusammen. Bild: Rudolf Dick/Archiv
Plauen
Elsterberg übergibt Stromnetze an VersorgerEnvia-M
Redakteur
Von Lutz Kirchner
In der Stadt und den Ortsteilen sind 70 Kilometer Stromnetz, 1100 Hausanschlüsse, 29 Trafostationen und ein Umspannwerk betroffen. Die zuverlässige Stromversorgung ist das Ziel.

Die Stadt Elsterberg und der Energieversorger Envia-M haben ihre Zusammenarbeit ausgebaut: Das Unternehmen wird ab 1. Januar die Stromnetze in Elsterberg und den Ortsteilen betreiben. Dies regelt ein voriges Jahr abgeschlossener Konzessionsvertrag. Die Stadt erhält dafür eine jährliche Abgabe.
