  • Elsterberger Rathausuhr steht auf kurz vor 12: Hat das letzte Stündlein jetzt geschlagen?

Die Elsterberger Rathausuhr ist auf kurz vor 12 stehengeblieben. Bild: Petra Steps
Die Elsterberger Rathausuhr ist auf kurz vor 12 stehengeblieben. Bild: Petra Steps
Plauen
Elsterberger Rathausuhr steht auf kurz vor 12: Hat das letzte Stündlein jetzt geschlagen?
Von Petra Steps
Die Uhr am Elsterberger Rathaus ist stehengeblieben. Nun gab Bürgermeister Axel Markert Auskunft, wie es um eine Reparatur steht.

Die Uhr am Elsterberger Rathaus steht still. In der jüngsten Stadtratssitzung stellte Stadtrat Andreas Oberlein (SPD) die Frage, ob das ein Dauerzustand wird. Bürgermeister Axel Markert (SPD) gab Auskunft. Die Suche nach Ersatzteilen für das historische Uhrwerk sei erfolglos gewesen. Diese Teile gebe es nicht mehr. Allerdings hat die...
