Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Hundehalter müssen für ihre Fellnasen künftig mehr zahlen in Elsterberg.
Hundehalter müssen für ihre Fellnasen künftig mehr zahlen in Elsterberg. Bild: Petra Steps
Hundehalter müssen für ihre Fellnasen künftig mehr zahlen in Elsterberg.
Hundehalter müssen für ihre Fellnasen künftig mehr zahlen in Elsterberg. Bild: Petra Steps
Plauen
Elsterberger Stadtrat beschließt höhere Hundesteuern
Von Petra Steps
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ab dem kommenden Jahr müssen Hundehalter in Elsterberg tiefer in die Tasche greifen. Was jetzt auf sie zukommt.

Hundebesitzer in Elsterberg müssen ab Januar 2026 mehr für ihre Vierbeiner bezahlen. Der Stadtrat hat beschlossen, die Hundesteuern zu erhöhen. Diese steigt für den Ersthund von 42 auf 65 Euro pro Jahr. Für Zweithunde sind 90 statt 60 Euro zu zahlen. Dritthunde kosten 100 statt bisher 84 Euro.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
24.10.2025
2 min.
Leipzig und weitere Kommunen in Sachsen erhöhen Hundesteuer
Vielerorts in Sachsen wird die Hundesteuer immer teurer. (Archivbild)
In mehreren sächsischen Städten steigen die Steuern für die Vierbeiner. Wo Hundehalter künftig tiefer in die Tasche greifen müssen.
09.11.2025
4 min.
Mit dem Deutschland-Ticket von Chemnitz nach Berlin: Was sich auf der Strecke über Elsterwerda ändern wird
Die Regionalbahn-Linie 45 verbindet Chemnitz mit Elsterwerda. Dort kann man nach Berlin umsteigen.
Mit dem Fahrplanwechsel Mitte Dezember fällt für Reisende eine günstige Ausnahmeregelung weg. Dennoch kann der Weg über Elsterwerda führen. Lange Wartezeiten auf dem kleinen Bahnhof müssen Zugfahrende aber in Kauf nehmen.
Ingolf Wappler
10.11.2025
3 min.
Sinkende Schülerzahlen an Sachsens Grundschulen: Minister streicht ab 2026 bisherige „Buschzulage“ - fast überall
Sachsens Kultusminister Conrad Clemens (CDU) bei einem Schulbesuch im August. Für künftige Grundschullehrer, die ab Februar 2026 ihr Referendariat beginnen, entfällt der Anwärtersonderzuschlag von monatlich knapp 1260 Euro brutto.
Mit 3052 Euro brutto gehören viele angehende Lehrkräfte in Sachsen bundesweit zu den Spitzenverdienern unter Referendaren. Ab Februar hängt die Chance auf den Sonderzuschlag aber von der Schulart ab.
Tino Moritz
17:30 Uhr
4 min.
In Crimmitschau wird treuer Begleiter teurer: „Gerade für ältere Leute ist ein Hund oft letzter Halt gegen Einsamkeit“
Nancy Nürk, die im Crimmitschauer Ortsteil Frankenhausen lebt, liebt ihre beiden Vierbeiner. Die zweifacher Mutter muss ab 2026 insgesamt 180 Euro Hundesteuer zahlen.
Ab kommenden Jahr kostet der erste Hund 80 Euro, ein „gefährlicher“ sogar 500. Die Stadt Crimmitschau dreht an der Steuerschraube – viele trifft das hart.
Jochen Walther
11.11.2025
5 min.
Syriens Staatschef bei Trump - Keine Annäherung an Israel
US-Präsident Trump hat Syriens Übergangspräsidenten al-Scharaa im Weißen Haus empfangen.
Dass Trump Syriens Übergangspräsidenten al-Scharaa im Weißen Haus empfängt, gilt als Wende in den Beziehungen beider Länder. Eine Annäherung an Israel schließt der Syrer aber vorerst aus.
11.11.2025
3 min.
Handball-Regionalliga: HC Einheit Plauen feiert Auswärtssieg bei Spitzenteam
Symbolbild.
Erstmals hat der HC Einheit Plauen beim HSV Bad Blankenburg etwas Zählbares eingefahren und konnte so die Serie von fünf verlorenen Spielen stoppen.
Florian Wißgott
Mehr Artikel