Elsterberger Stadtrat beschließt höhere Hundesteuern

Ab dem kommenden Jahr müssen Hundehalter in Elsterberg tiefer in die Tasche greifen. Was jetzt auf sie zukommt.

Hundebesitzer in Elsterberg müssen ab Januar 2026 mehr für ihre Vierbeiner bezahlen. Der Stadtrat hat beschlossen, die Hundesteuern zu erhöhen. Diese steigt für den Ersthund von 42 auf 65 Euro pro Jahr. Für Zweithunde sind 90 statt 60 Euro zu zahlen. Dritthunde kosten 100 statt bisher 84 Euro.