Elsterberger Waldbad öffnet seine Tore

Elsterberg.

Am Freitag beginnt die diesjährige Saison im Elsterberger Waldbad im Tremnitzgrund. Zum Schwimmen und Baden für Groß und Klein ist die Freizeiteinrichtung ab sofort von Montag bis Freitag jeweils von 10 bis 20 Uhr geöffnet. Am Samstag, Sonntag und zu Feiertagen beginnt der Badebetrieb bereits um 9 Uhr. Die Eintrittspreise sind gegenüber dem Vorjahr unverändert geblieben. Dazu gibt es einen neuen Imbissbetreiber. "Im Kinderbecken wurde eine Reparatur ausgeführt, hinzu kamen die nach einer Wintersaison üblichen Pflege- und Wartungsarbeiten", freut sich Bürgermeister Axel Markert (SPD) auf eine sonnige wie auch erfolgreiche Badesaison in der vor mehr als 100 Jahren errichteten und Anfang der 1990er-Jahre sanierten Freizeiteinrichtung. (jst)