Emotionale Erinnerung an die Friedliche Revolution: So hinterlässt Plauens „Nacht der Kerzen“ Eindruck

Plauener und Gäste erlebten am Samstag im Zentrum der Spitzenstadt einen Abend voller Licht und Geschichte. Höhepunkt war eine atmosphärische Projektion auf den Nonnenturm.

Kerzen in den Fenstern, eine symbolische Kirchenglocke, zerfallende Mauern und die Farben Schwarz-Rot-Gold - die Fassade des Plauener Nonnenturms wurde am Samstag zu einer effektvollen Projektionsfläche in Erinnerung an die Friedliche Revolution vor 36 Jahren. Die Video-Mapping-Installation war der Hingucker zur „Nacht der Kerzen“ am heutigen...