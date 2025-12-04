Enkelin von Thomas Küttler weiht Gedenkplatte am Plauener Wendedenkmal mit ein: „Ich habe immer zu meinem Opa aufgeblickt“

Plauen
Eine am Donnerstag enthüllte Gedenktafel im Plauener Stadtzentrum erinnert an die Rolle des Ex-Superintendenten in den Wendetagen 1989. Witwe Brigitte Küttler bezeichnet den Platz als „Gedenkort für besiegte Angst und gelebte Wunder“.
Im Beisein von Familienmitgliedern, Bürgern und Weggefährten ist am Donnerstag am Plauener Wendedenkmal eine Gedenktafel für Thomas Küttler enthüllt worden. Der Platz zwischen Unterem Graben und Melanchthonstraße trägt seit einem Jahr den Namen des Mannes, der im Vogtland als „Retter der Friedlichen Revolution“ gilt.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.