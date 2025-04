Er erlebte als Kind die Bombardierung Plauens am 19. März 1945: „Erstmals in meinem jungen Leben war ich dem Tod begegnet“

14 Mal haben die Alliierten die Stadt Plauen während des Zweiten Weltkriegs bombardiert. Der gebürtige Plauener Günter Scholz hat die Angriffe überlebt. Hier berichtet der Zeitzeuge von seinen Erinnerungen an den 19. März 1945.

Der 19. März 1945 mit seinem schlimmen Luftangriff wurde für meine Mutter und mich zum Schicksalstag. Fast wären wir ums Leben gekommen. Um 11.30 Uhr gab es, wie so oft um die Mittagszeit, Fliegeralarm. Er hielt ungewöhnlich lang bis 15 Uhr an. Zwischendurch erfolgte keine Entwarnung. Wir wollten zunächst in den Vomag-Bunker, wurden dort aber...