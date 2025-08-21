Erfolgreiche Ausbildungsmesse in Plauen: Immer mehr Menschen mit ausländischen Wurzeln suchen Einstieg ins Berufsleben im Vogtland

Fast 200 Unternehmen aus dem Vogtland haben sich am Donnerstag mit ihren Ausbildungsangeboten im Plauener Vogtlandstadion präsentiert. Das Interesse war riesig. Rund 3200 Besucher kamen – neuer Rekord.

Die vogtländische Ausbildungsmesse hat am Donnerstagnachmittag im Plauener Vogtlandstadion einen Ansturm erlebt. Ein Blick auf das Ausstellungsgelände zeigte auch: Immer mehr junge Menschen mit ausländischen Wurzeln strömen auf den vogtländischen Ausbildungs- und Arbeitsmarkt. Schon im Vorfeld hatte Martina Kober, Geschäftsführerin des...