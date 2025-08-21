Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Plauen
  • |

  • Erfolgreiche Ausbildungsmesse in Plauen: Immer mehr Menschen mit ausländischen Wurzeln suchen Einstieg ins Berufsleben im Vogtland

Arsema Yacob und Nicolau Ermelindo gehörten zu den vielen jungen Menschen mit ausländischen Wurzeln, die sich bei der Ausbildungsmesse im Vogtlandstadion über einen passenden Lehrbetrieb informierten.
Arsema Yacob und Nicolau Ermelindo gehörten zu den vielen jungen Menschen mit ausländischen Wurzeln, die sich bei der Ausbildungsmesse im Vogtlandstadion über einen passenden Lehrbetrieb informierten. Bild: Ellen Liebner
Arsema Yacob und Nicolau Ermelindo gehörten zu den vielen jungen Menschen mit ausländischen Wurzeln, die sich bei der Ausbildungsmesse im Vogtlandstadion über einen passenden Lehrbetrieb informierten.
Arsema Yacob und Nicolau Ermelindo gehörten zu den vielen jungen Menschen mit ausländischen Wurzeln, die sich bei der Ausbildungsmesse im Vogtlandstadion über einen passenden Lehrbetrieb informierten. Bild: Ellen Liebner
Plauen
Erfolgreiche Ausbildungsmesse in Plauen: Immer mehr Menschen mit ausländischen Wurzeln suchen Einstieg ins Berufsleben im Vogtland
Redakteur
Von Bernd Jubelt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Fast 200 Unternehmen aus dem Vogtland haben sich am Donnerstag mit ihren Ausbildungsangeboten im Plauener Vogtlandstadion präsentiert. Das Interesse war riesig. Rund 3200 Besucher kamen – neuer Rekord.

Die vogtländische Ausbildungsmesse hat am Donnerstagnachmittag im Plauener Vogtlandstadion einen Ansturm erlebt. Ein Blick auf das Ausstellungsgelände zeigte auch: Immer mehr junge Menschen mit ausländischen Wurzeln strömen auf den vogtländischen Ausbildungs- und Arbeitsmarkt. Schon im Vorfeld hatte Martina Kober, Geschäftsführerin des...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
12:25 Uhr
1 min.
Unfall an der Rosine: Vollsperrung der S 184 zwischen Freiberg und Weißenborn
Symbolbild Polizeikelle: Die S 184 zwischen Freiberg und Weißenborn ist am Sonntagmittag vollgesperrt.
Wegen eines Verkehrsunfalls ist die S 184 in Höhe der Rosine derzeit vollgesperrt. Polizei und Rettungsdienst sind im Einsatz.
Cornelia Schönberg
23.08.2025
4 min.
Plauener erfinden den Fahrradträger für das Auto neu
Tim Mockert befestigt die Fahrräder in der Halterung. Diese ist für Mountainbikes, Gravelbikes, Enduro-Bikes und auch Rennräder geeignet – auch E-Bikes sind kein Problem.
Aus der gemeinsamen Leidenschaft fürs Radfahren ist bei drei jungen Vogtländern eine ungewöhnliche Idee entstanden. Um mehr aus dieser Idee zu machen, setzen die Freunde jetzt alles auf eine Karte.
Louise Wappler
18.08.2025
4 min.
Plauener Fußballarena verwandelt sich in Vogtlands größten Marktplatz für Lehrstellen
Die Organisation der größten Ausbildungsmesse im Vogtland liegt in ihren Händen (von links): Louis Kehl (VFC Plauen), Tino Ulbricht und Sina Krieger (IHK Regionalkammer Plauen), Martina Kober (Jobcenter), Romy Rosenbaum (Agentur für Arbeit) und Michael Neudel (Jobcenter).
Das Plauener Vogtlandstadion ist am Donnerstag Gastgeber für die größte Ausbildungsmesse im Landkreis. Rund 200 Firmen aus der Region zwischen Reichenbach und Bad Brambach stellen ihre Angebote vor.
Bernd Jubelt
12:24 Uhr
1 min.
Blitzschlag sorgt in Ostsachsen für hohen Sachschaden
Ein Blitzschlag hat im ostsächsischen Spreetal für einen hohen Sachschaden an einem Haus gesorgt. (Symbolbild)
Verhängnisvolle Kettenreaktion: Ein Blitz trifft einen Baum, der daraufhin auf ein Haus stürzt. Der Schaden ist erheblich.
20.08.2025
2 min.
Größte Ausbildungsmesse des Vogtlands am Donnerstag in Plauen: Was Besucher beachten sollten
Die Messeorganisatoren sind optimistisch, dass das Stadion trotz Baustelle gut erreichbar ist.
Die Veranstalter der Messe wurden bei einem Vorbereitungstreffen in der vergangenen Woche überrascht, als sie erfuhren, dass auf der Zufahrt zum Vogtlandstadion gebaut wird. Droht ein Verkehrschaos?
Bernd Jubelt
23.08.2025
5 min.
Düsterer „Erzgebirgskrimi“ in Altenberg mit verschwundenem Kommissar: Lohnt das Einschalten?
Müssen diesmal Kommissar Winkler suchen: seine Kollegin Karina Szabo (links, Lara Mandoki) und Försterin Saskia Bergelt (Teresa Weißbach).
Ab Samstag, 10 Uhr, steht der neue Film „Über die Grenze“ in der ZDF-Mediathek bereit, im Fernsehen wird er am 30. August gezeigt. Nach dem Kulturhauptstadtfilm mit schönen Bildern von Chemnitz ist die Atmosphäre diesmal eine ganz andere.
Katharina Leuoth
Mehr Artikel