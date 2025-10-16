Erhebliche Behinderungen auf Umleitungsstrecke zur Autobahn 72, Auffahrt Plauen-Ost

Nach einem Unfall musste die Umleitung für den Autobahnzubringer am Donnerstag vorübergehend gesperrt werden. Was war passiert?

Auf der derzeitigen Umleitungsstrecke durch Neuensalz für den Autobahnzubringer in Richtung A 72 Plauen-Ost kam es am Donnerstagmorgen zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Grund war ein Auffahrfahrunfall. Wie die Polizei mitteilte, hielt ein 82 Jahre alter Fahrer eines VW gegen 8.45 Uhr auf der Straße Zum Plom an, um den Gegenverkehr passieren...