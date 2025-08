Erneut Attacke auf Zigarettenautomat an der Pöhl: Was bisher bekannt ist

In der zweiten Nacht in Folge versuchten Unbekannte, im Vogtland Zigarettenautomaten zu knacken. Weitere 5000 Euro Sachschaden stehen zu Buche. Wurde auch Beute gemacht?

Die Pöhler sind alarmiert. Schon wieder haben Automaten-Knacker in ihrer Gemeinde zugeschlagen. Nachdem Unbekannte bereits in der Nacht zu Montag versucht hatten, in Herlasgrün einen Zigarettenautomaten zu sprengen, waren sie in der Nacht zu Dienstag in Möschwitz zu Gange.