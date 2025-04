Erneut Automat in 24-Stunden-Kiosk in Plauen aufgeknackt

Snacks und kühle Getränke rund um die Uhr: Das gibt es in Automatenläden. Jetzt wurde in Plauen erneut in einen solchen Kiosk in zentraler Lage eingebrochen.

Sie schießen derzeit wie Pilze aus dem Boden: Automatenläden in Plauen, die 24 Stunden den Zugang zu Snacks und kühlen Getränken ermöglichen. Am Albertplatz wurde jetzt erneut in den dortigen Kiosk eingebrochen. Das teilte die Polizei am Donnerstagmorgen auf Nachfrage übers Lagezentrum in Zwickau mit. Laut Auskunft der Polizei soll der... Sie schießen derzeit wie Pilze aus dem Boden: Automatenläden in Plauen, die 24 Stunden den Zugang zu Snacks und kühlen Getränken ermöglichen. Am Albertplatz wurde jetzt erneut in den dortigen Kiosk eingebrochen. Das teilte die Polizei am Donnerstagmorgen auf Nachfrage übers Lagezentrum in Zwickau mit. Laut Auskunft der Polizei soll der...