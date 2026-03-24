Gewaltsamer Beutezug in Plauener Automatenladen

Einen Einbruch hat es am Montagabend am Klostermarkt gegeben. Was bislang bekannt ist.

Im 24-Stunden-Automatenladen am Klostermarkt ist eingebrochen worden. Wie die Polizei berichtete, war der unbekannte Täter am Montagabend, kurz nach 22 Uhr, in dem Geschäft erschienen, um Beute zu machen. Dabei ging er gewaltsam vor. Laut Polizei schlug er mit einem unbekannten Gegenstand gegen die Scheibe eines Automaten, die daraufhin zu Bruch...