Erneut Einbruch in Einfamilienhaus im Vogtland

Im äußersten westlichen Teil des Landkreises ermittelt die Kripo in zwei Fällen, in denen Unbekannte in Eigenheime eingedrungen sind.
Die Polizei ermittelt im Zusammenhang mit zwei Einbrüchen in Einfamilienhäuser im westlichen Teil des Vogtlandkreises. Zunächst war am Freitagabend ein Fall aus dem Weischlitzer Ortsteil Mißlareuth gemeldet worden. Ein weiterer Einbruch ereignete sich in Kornbach, einem Ortsteil von Pausa-Mühltroff. Die Tatzeit liegt zwischen Freitagnachmittag 17 Uhr bis Samstagmittag; betroffen war ein Eigenheim an der Rodauer Straße. Den Angaben zufolge durchwühlten die Täter alle Räume, der Sachschaden beläuft sich auf 200 Euro. Was gestohlen wurde, steht laut Polizei bisher noch nicht fest. Die Kripo prüft derzeit, ob es zwischen den Taten einen Zusammenhang gibt. Zudem sucht die Polizei Zeugen, Telefon 0375 428 4480. (su)