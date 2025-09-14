Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Ein maskierter Mann hebelt ein Fenster auf: Zwei Einbrüche wurden gemeldet.
Ein maskierter Mann hebelt ein Fenster auf: Zwei Einbrüche wurden gemeldet. Bild: Daniel Bockwoldt/dpa
Ein maskierter Mann hebelt ein Fenster auf: Zwei Einbrüche wurden gemeldet.
Ein maskierter Mann hebelt ein Fenster auf: Zwei Einbrüche wurden gemeldet. Bild: Daniel Bockwoldt/dpa
Plauen
Erneut Einbruch in Einfamilienhaus im Vogtland
Redakteur
Von Swen Uhlig
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Im äußersten westlichen Teil des Landkreises ermittelt die Kripo in zwei Fällen, in denen Unbekannte in Eigenheime eingedrungen sind.

Kornbach, Mißlareuth.

Die Polizei ermittelt im Zusammenhang mit zwei Einbrüchen in Einfamilienhäuser im westlichen Teil des Vogtlandkreises. Zunächst war am Freitagabend ein Fall aus dem Weischlitzer Ortsteil Mißlareuth gemeldet worden. Ein weiterer Einbruch ereignete sich in Kornbach, einem Ortsteil von Pausa-Mühltroff. Die Tatzeit liegt zwischen Freitagnachmittag 17 Uhr bis Samstagmittag; betroffen war ein Eigenheim an der Rodauer Straße. Den Angaben zufolge durchwühlten die Täter alle Räume, der Sachschaden beläuft sich auf 200 Euro. Was gestohlen wurde, steht laut Polizei bisher noch nicht fest. Die Kripo prüft derzeit, ob es zwischen den Taten einen Zusammenhang gibt. Zudem sucht die Polizei Zeugen, Telefon 0375 428 4480. (su)

© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
14:45 Uhr
2 min.
Thyssenkrupp: Indischer Konzern will Stahlsparte kaufen
Thyssenkrupp will ein Kaufangebot des indischen Stahlherstellers Jindal Steel für die Stahlsparte intensiv prüfen. (Archivbild)
Thyssenkrupp-Chef López hatte am Dienstag eine Neuigkeit für den Aufsichtsrat: Der indische Konzern Jindal Steel will die Stahlsparte kaufen. Thyssenkrupp will das Angebot jetzt intensiv prüfen.
15.09.2025
1 min.
Cabrio mit Wassertank auf der Autobahn bei Chemnitz gestoppt
Wie transportiert man ein 1000-Liter-Wassertank, wenn man nur ein Cabrio hat? So vielleicht.
Anderen Autofahrern fiel die ungewöhnliche Fracht auf. Sie riefen die Polizei. Darf man Gegenstände so transportieren?
Denise Märkisch
13.09.2025
1 min.
Einbruch in Einfamilienhaus im Vogtland
Eine Polizistin steht neben einem Polizeifahrzeug: In Mißlareuth mussten die Beamten Spuren eines Einbruchs sichern.
Nahe der Landesgrenze zu Bayern bzw. Thüringen sind Unbekannte in ein Eigenheim eingedrungen. Der Wert der Beute entspricht einem vierstelligen Betrag.
Swen Uhlig
18:10 Uhr
2 min.
Plagiatsprüfung gegen Thüringens Ministerpräsidenten Mario Voigt (CDU): TU Chemnitz zieht externen Gutachter hinzu
Update
Mario Voigt ist seit Dezember 2024 Ministerpräsident in Thüringen.
Noch ist die Prüfung in Chemnitz nicht abgeschlossen. Doch das Wissenschaftsministerium gibt nun erstmals Einblicke, wie sie verläuft. Die AfD kritisiert lange Dauer und erhebt Vorwürfe gegen die Uni.
Erik Anke
08:10 Uhr
3 min.
Erneut Einbrüche in Meerane: Nach der Tännichtschule wird die Annaparkhütte zum Ziel der Täter
Update
Die Polizei ermittelt nach einem Einbruch in die Annaparkhütte in Meerane. Ein vergittertes Fenster wurde aufgebrochen.
Der Einbruch wurde am Donnerstagabend bemerkt. Im Vereinsdomizil entstand ein hoher Sachschaden, der auf 5000 Euro geschätzt wird. In der Nacht zum Freitag folgte ein Einbruch im Gewerbegebiet. Die Polizei prüft Zusammenhänge.
Holger Frenzel
14:47 Uhr
2 min.
Fehlverhalten in drei Fällen: Hohe Geldstrafe für Dynamo
Dynamo Dresden muss für das Fehlverhalten einiger Anhänger zahlen
Einige Anhänger von Dynamo Dresden zündeln und zerstören in Rostock. Der Verein muss nun für das gewalttätige Verhalten aufkommen.
Mehr Artikel