Bunt zeigt sich der Herbstmarkt in Reuth jedes Jahr. Bild: Simone Zeh
Bunt zeigt sich der Herbstmarkt in Reuth jedes Jahr. Bild: Simone Zeh
Plauen
Erntedank und Herbstmarkt stehen in Reuth bevor
Von Simone Zeh
Es ist der 17. Herbstmarkt, zu welchem der Heimatverein für Sonntag einlädt. Zugleich heißt die Kirchgemeinde zum Erntedank willkommen. Im Agrarbetrieb stehen die Stalltüren offen.

In Reuth soll es am Sonntag turbulent zugehen. Erntedank und Herbstmarkt ziehen traditionell viele Besucher an. Heimatverein, Kirchgemeinde und Agrarbetrieb ziehen dabei an einem Strang. Zum Auftakt findet 10 Uhr in der geschmückten Kirche der Erntedankgottesdienst statt. Danach gibt es Gulasch in der Holz-Jurte. Um 13 Uhr beginnt in der Kirche...
