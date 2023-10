Ersehntes Comeback nach viereinhalb Jahren: Plauens Stadtrat bezieht unfertiges Rathaus

Die Sanierung des Nordwestflügels hat Rathaus, Architekten und Baufirmen einiges abverlangt. Wer jetzt die beiden Foyers betritt, muss zweimal hinschauen: Da ist etwas Spektakuläres entstanden.

Der Weg zur Sanierung des Nordwestflügels im Plauener Rathaus war holprig, das sich abzeichnende Ergebnis kann sich indes sehen lassen. Seit April 2019 mussten die Stadtratssitzungen wegen Bauarbeiten in die Festhalle ausgelagert werden. Nach viereinhalb Jahren kehrt der Stadtrat am 17. Oktober in den Ratssaal zurück, obwohl das Projekt - wie...