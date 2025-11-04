Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Plauen
Erste Künstler für Konzertsommer 2026 in Plauen stehen fest: Auch eine Schlagerikone der 1980er kommt ins Parktheater
Von Sabine Schott
Mit „Jenseits von Eden“ hatte der Künstler einen Ohrwurm-Hit: Nino de Angelo. Warum der Deutsch-Italiener als ein Stehaufmännchen der Show-Branche gilt.

Schon einmal war sein Name im Gespräch für die Open-Air-Saison im Plauener Stadtpark. Nun hat es geklappt: Mit Nino de Angelo gibt im Juli des kommenden Jahres eine Schlager-Ikone der 1980er („Jenseits von Eden“) ein Open-Air-Konzert auf der erst vor wenigen Monaten komplett sanierten Bühne. Das teilte jetzt de Angelos Management mit.
