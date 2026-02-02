MENÜ
  • Vogtland
  • Plauen
  • Erster Termin für neuen Escape-Room im Plauener Vogtlandmuseum bereits ausgebucht

Im Vogtlandmuseum können jetzt auch Rätselfreunde Abenteuer erleben. Bild: Sebastian Willnow/dpa
Im Vogtlandmuseum können jetzt auch Rätselfreunde Abenteuer erleben. Bild: Sebastian Willnow/dpa
Plauen
Erster Termin für neuen Escape-Room im Plauener Vogtlandmuseum bereits ausgebucht
Von Lutz Kirchner
Geheimnisse entschlüsseln und die Mühle retten! Im Escape-Room des Vogtlandmuseums wartet eine spannende Mission auf Rätselfreunde.

Das Vogtlandmuseum in Plauen bietet nun den neuen Escape-Room mit dem Titel „Vom Mühlgötz zu Plauen“ an: Familien und Gruppen können das Rätselspiel nach einer erfolgreichen Testphase jetzt regulär buchen. Ziel ist es, innerhalb von 60 Minuten verschiedene Aufgaben zu lösen. Die Geschichte des Schutzgeistes Mühlgötz steht dabei im...
