Erster Termin für neuen Escape-Room im Plauener Vogtlandmuseum bereits ausgebucht

Plauen
Geheimnisse entschlüsseln und die Mühle retten! Im Escape-Room des Vogtlandmuseums wartet eine spannende Mission auf Rätselfreunde.
Das Vogtlandmuseum in Plauen bietet nun den neuen Escape-Room mit dem Titel „Vom Mühlgötz zu Plauen“ an: Familien und Gruppen können das Rätselspiel nach einer erfolgreichen Testphase jetzt regulär buchen. Ziel ist es, innerhalb von 60 Minuten verschiedene Aufgaben zu lösen. Die Geschichte des Schutzgeistes Mühlgötz steht dabei im...
