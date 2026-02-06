MENÜ
  • Escape-Room-Hit in Plauen: Termine für Februar im Vogtlandmuseum ausgebucht

Der neue Escape-Room im Vogtlandmuseum ist gefragt.
Der neue Escape-Room im Vogtlandmuseum ist gefragt. Bild: Ellen Liebner/Archiv
Plauen
Von Lutz Kirchner
Der Escape-Room „Vom Mühlgötz zu Plauen“ im Vogtlandmuseum ist ein Erfolg. Nach der Testphase freut sich das Museum auf viele Besucher.

Der Escape-Room „Vom Mühlgötz zu Plauen“ im Vogtlandmuseum ist laut Museum bereits im Februar ausgebucht. Nach einer Testphase steht das Angebot nun allen Interessierten offen. Der Escape-Room kann täglich bis zum 30. August nach Anmeldung ab 11, 13 und 15 Uhr genutzt werden, außer an Feiertagen sowie Tagen mit besonders hohem...
