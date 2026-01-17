Es bleibt in der Familie: Diese Vogtländerin führt jetzt ein Unternehmen mit 70 Mitarbeitern

Plauen
Isabel Fliegner hat zum Jahresbeginn die Geschäftsleitung der bekannten Plauener Reinigungsfirma Fliegner übernommen. Was geschehen wäre, wenn die junge Bürokauffrau sich nicht dazu bereiterklärt hätte.
Frank Fliegner ist der Telefonjoker. Wie in der bekannten Quizshow „Wer wird Millionär?“ mit Günther Jauch kann Isabell Fliegner ihren Schwiegervater, den erfahrenen Glas- und Gebäudereiniger-Meister, stets anrufen und um Hilfe fragen, wenn sie partout mal - Achtung, Wortspiel! - keinen Durchblick haben sollte. Allzu oft geschieht das...
