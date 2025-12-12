Es weihnachtet am Alten Gut in Weischlitz

Plauen
Hand- und Kunstwerk bestimmen neben vielen Leckereien den Weihnachtsmarkt in Weischlitz. Am dritten Adventssonntag ist dazu der Treffpunkt am Alten Gut.
Im weihnachtlichen Glanz liegt das alte Rittergut in Weischlitz am Sonntag, 14. Dezember. Ab 13 Uhr ist rund ums Rathaus viel los. „Wir haben Händler und Vereine mit etwa 45 Ständen“, sagt Jens Gruchot vom Turn- und Sportverein Weischlitz, dem Ausrichter des Weihnachtsmarktes.
