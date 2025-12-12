MENÜ
Rustikal geht es beim Weihnachtsmarkt in Weischlitz zu.
Rustikal geht es beim Weihnachtsmarkt in Weischlitz zu.
Plauen
Es weihnachtet am Alten Gut in Weischlitz
Von Simone Zeh
Hand- und Kunstwerk bestimmen neben vielen Leckereien den Weihnachtsmarkt in Weischlitz. Am dritten Adventssonntag ist dazu der Treffpunkt am Alten Gut.

Im weihnachtlichen Glanz liegt das alte Rittergut in Weischlitz am Sonntag, 14. Dezember. Ab 13 Uhr ist rund ums Rathaus viel los. „Wir haben Händler und Vereine mit etwa 45 Ständen“, sagt Jens Gruchot vom Turn- und Sportverein Weischlitz, dem Ausrichter des Weihnachtsmarktes.
