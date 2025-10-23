Ex-Moto-GP Schrauber gründet neuen Gitarrenladen in Plauen: „Viele waren überrascht, dass ein neues Geschäft öffnet“

Florian Richter eröffnet nicht nur ein neues Geschäft am Klostermarkt. Gleichzeitig holt er Rockgrößen wie Michael Schenker ins Vogtland. Warum er sich gegen die Motorrad-WM entschieden hat – und gegen die Großstadt.

Von der Moto-GP-Boxengasse zum Experten für Gitarren: Florian Richter hat einen ungewöhnlichen Weg hinter sich. Jetzt hat er seinen eigenen Laden "Tritone Music" auf dem Plauener Klostermarkt eröffnet. Der 31-Jährige ist damit Ladeninhaber eines spezialisierten Gitarrenladens. Gibt es dafür genügend Kundschaft im Vogtland und wie kam er von...