Plauener holt internationale Rockgröße in die Spitzenstadt

Rockfan, Gitarrenhändler, Konzertveranstalter: Florian Richter betreibt seit Kurzem ein Musikgeschäft am Klostermarkt – nun will er für ein besonderes Konzertereignis in Plauen sorgen.

Mit nur 18 Jahren von Deutschland nach Großbritannien zu ziehen und dort Gitarrist einer weltbekannten Band zu werden, klingt wie ein Traum – für Michael Schenker wurde er Wirklichkeit. Ende 1973 trat der heute 71-Jährige der britischen Rockband UFO bei und machte sich in der internationalen Rockszene schnell einen Namen. Bald galt er als das...