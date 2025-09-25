Ex-TV-Moderator Peter Hahne kommt erneut nach Plauen – zwei Gegenkundgebungen angemeldet

Der frühere Nachrichtenmoderator will am Sonntag auf dem Altmarkt über die politische Wende in der DDR sprechen. Die Versammlungsbehörde des Landratsamtes schätzt die Lage als herausfordernd ein.

Am Sonntag kommt der ehemalige ZDF-Nachrichtenmoderator und Buchautor Peter Hahne nach Plauen. Auf dem Altmarkt will der 72-Jährige während einer, wie es heißt, „gottesdienstähnlichen Veranstaltung“ sprechen. Thema: „Was aus der Wunder-Wende wurde“. Es handle sich um keine Veranstaltung der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Sachsen,... Am Sonntag kommt der ehemalige ZDF-Nachrichtenmoderator und Buchautor Peter Hahne nach Plauen. Auf dem Altmarkt will der 72-Jährige während einer, wie es heißt, „gottesdienstähnlichen Veranstaltung“ sprechen. Thema: „Was aus der Wunder-Wende wurde“. Es handle sich um keine Veranstaltung der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Sachsen,...