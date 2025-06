Extremsportlerin Christin Ziehr zu Fuß und ohne Schlaf von Berlin nach Plauen unterwegs: „Es ist mit jedem Schritt, als würde ich durchs Feuer laufen“

Am heutigen Donnerstagabend, zwischen 21 und 22 Uhr, wird die Vogtländerin die bisherige Weltrekord-Marke im Langwandern erreichen. Hinter ihr liegt eine zweite kräftezehrende Nacht, in der ihr der eigene Kopf zum Gegner wurde.

Seit dem Start am Dienstagfrüh am Brandenburger Tor in Berlin läuft und läuft Christin Ziehr. 342 Kilometer will die Vogtländerin von der Hauptstadt bis in ihre Heimatstadt Plauen nonstop zu Fuß zurücklegen. Das wäre Weltrekord und selbst für die 38-jährige Ultrawander-Weltmeisterin ein neues Husarenstück.