Regionale Nachrichten und News
  • Fabelhaftes Duo: Vogtland-Resi und Thomas Beurich servieren bei vogtländischem Neunerlei ihren neuesten Coup

Therese Langhof-Thomas (links), Handelshaus-Mitarbeiterin Nastasia Kaminski und Thomas Beurich tischten auf unterschiedliche Art und Weise das vogtländische Neunerlei auf.
Therese Langhof-Thomas (links), Handelshaus-Mitarbeiterin Nastasia Kaminski und Thomas Beurich tischten auf unterschiedliche Art und Weise das vogtländische Neunerlei auf. Bild: Thomas Voigt
In den vergangenen Wochen hat Maler Thomas Beurich neue Grafikdrucke rund ums Thema „Fabelhaftes Vogtland" kreiert.
In den vergangenen Wochen hat Maler Thomas Beurich neue Grafikdrucke rund ums Thema „Fabelhaftes Vogtland“ kreiert. Bild: Thomas Voigt
In der Vergangenheit beschäftigte sich Thomas Beurich schon öfters mit sagenumwobenen Gestalten wie den Mühlgötz zu Plauen.
In der Vergangenheit beschäftigte sich Thomas Beurich schon öfters mit sagenumwobenen Gestalten wie den Mühlgötz zu Plauen. Bild: Thomas Voigt
Therese Langhof-Thomas (links), Handelshaus-Mitarbeiterin Nastasia Kaminski und Thomas Beurich tischten auf unterschiedliche Art und Weise das vogtländische Neunerlei auf.
Therese Langhof-Thomas (links), Handelshaus-Mitarbeiterin Nastasia Kaminski und Thomas Beurich tischten auf unterschiedliche Art und Weise das vogtländische Neunerlei auf. Bild: Thomas Voigt
In den vergangenen Wochen hat Maler Thomas Beurich neue Grafikdrucke rund ums Thema „Fabelhaftes Vogtland“ kreiert.
In den vergangenen Wochen hat Maler Thomas Beurich neue Grafikdrucke rund ums Thema „Fabelhaftes Vogtland“ kreiert. Bild: Thomas Voigt
In der Vergangenheit beschäftigte sich Thomas Beurich schon öfters mit sagenumwobenen Gestalten wie den Mühlgötz zu Plauen.
In der Vergangenheit beschäftigte sich Thomas Beurich schon öfters mit sagenumwobenen Gestalten wie den Mühlgötz zu Plauen. Bild: Thomas Voigt
Plauen
Fabelhaftes Duo: Vogtland-Resi und Thomas Beurich servieren bei vogtländischem Neunerlei ihren neuesten Coup
Von Thomas Voigt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

So geht sächsisch: Was der Plauener Maler und die selbsternannte Landrätin im Plauener Lokal Altes Handelshaus über Traditionen, vogtländische Originale und weitere Vorhaben verrieten.

Verführerische Elster-Nixen, ein Schuster mit Marotten, das tragische Schicksal eines Kirchschullehrers und eine Forellenkönigin, die dem Müllerknappe zu seinem Glück verhilft - im Vogtland gibt es viele fabelhafte Geschichten. Aufgespürt und mit der Gegenwart neu verquickt haben sie der Plauener Maler Thomas Beurich und Therese...
