Fabelhaftes Duo: Vogtland-Resi und Thomas Beurich servieren bei vogtländischem Neunerlei ihren neuesten Coup

So geht sächsisch: Was der Plauener Maler und die selbsternannte Landrätin im Plauener Lokal Altes Handelshaus über Traditionen, vogtländische Originale und weitere Vorhaben verrieten.

Verführerische Elster-Nixen, ein Schuster mit Marotten, das tragische Schicksal eines Kirchschullehrers und eine Forellenkönigin, die dem Müllerknappe zu seinem Glück verhilft - im Vogtland gibt es viele fabelhafte Geschichten. Aufgespürt und mit der Gegenwart neu verquickt haben sie der Plauener Maler Thomas Beurich und Therese...