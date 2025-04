Fabrik der Fäden in Plauen: Führung zeigt neue Perspektiven

Museumsführer gewähren fundierte Einblicke in die Geschichte und Gegenwart der Plauener Textilindustrie.

Neugierige können am Sonntag, 16. März, die Fabrik der Fäden in der Plauener Elsteraue bei einer öffentlichen Führung erkunden, wie die Organisatoren mitteilten. Die Veranstaltung bietet fachkundige Einblicke in die Geschichte und aktuelle Entwicklungen der Plauener Textilindustrie. Der Rundgang beginnt 11 Uhr und dauert etwa eine Stunde. Die...