Die Fabrik der Fäden bietet auch eine Führung für Familien.
Die Fabrik der Fäden bietet auch eine Führung für Familien. Bild: Ellen Liebner/Archiv
Plauen
Familienführung ohne Aufpreis: Textilgeschichte in Plauen erleben
Redakteur
Von Lutz Kirchner
In der Fabrik der Fäden erleben Familien Textilgeschichte hautnah. Mitmachstationen und das Netz von Marga sind Highlights. Und es gibt noch mehr.

Eine Familienführung zur Textilgeschichte findet am Freitag, 20. Februar, in der Fabrik der Fäden, Bleichstraße 1, in Plauen statt. Das wurde aus der Stadtverwaltung mitgeteilt. Die Veranstaltung startet um 11 Uhr und bietet Mitmachstationen, Museumsspiele und Multimedia-Stationen. Besucher können aktiv werden und verschiedene Angebote...
