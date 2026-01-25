Fahranfänger in Pausa nachts auf Alkoholfahrt unterwegs

Ein 18-jähriger Autofahrer hat in der Nacht zu Sonntag auf der Plauenschen Straße in Pausa einen Unfall verursacht. Sein Führerschein ist weg, der angerichtete Schaden enorm.

In der Nacht zum Sonntag war ein 18-jähriger Autofahrer auf der Plauensche Straße in Pausa in Fahrtrichtung Oberreichenau unterwegs. Nach einer leichten Linkskurve in Höhe des Abzweigs Grüne Wiese verlor er die Kontrolle über seinen Ford und kollidierte mit einem ordnungsgemäß am gegenüberliegenden Fahrbahnrand geparkten VW. Ein von der... In der Nacht zum Sonntag war ein 18-jähriger Autofahrer auf der Plauensche Straße in Pausa in Fahrtrichtung Oberreichenau unterwegs. Nach einer leichten Linkskurve in Höhe des Abzweigs Grüne Wiese verlor er die Kontrolle über seinen Ford und kollidierte mit einem ordnungsgemäß am gegenüberliegenden Fahrbahnrand geparkten VW. Ein von der...