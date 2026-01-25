MENÜ
Ein 18-jähriger Fahranfänger hatte Alkohol getrunken, bevor er ins Auto stieg.
Ein 18-jähriger Fahranfänger hatte Alkohol getrunken, bevor er ins Auto stieg.
Plauen
Fahranfänger in Pausa nachts auf Alkoholfahrt unterwegs
Von Sabine Schott
Ein 18-jähriger Autofahrer hat in der Nacht zu Sonntag auf der Plauenschen Straße in Pausa einen Unfall verursacht. Sein Führerschein ist weg, der angerichtete Schaden enorm.

In der Nacht zum Sonntag war ein 18-jähriger Autofahrer auf der Plauensche Straße in Pausa in Fahrtrichtung Oberreichenau unterwegs. Nach einer leichten Linkskurve in Höhe des Abzweigs Grüne Wiese verlor er die Kontrolle über seinen Ford und kollidierte mit einem ordnungsgemäß am gegenüberliegenden Fahrbahnrand geparkten VW. Ein von der...
