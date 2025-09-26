Fahrbahnerneuerung auf der B 92 bei Elsterberg vor Abschluss

Landesstraßenbauamt kündigt Termin der Verkehrsfreigabe an. Zuletzt hatte es Verzögerungen gegeben.
Die Arbeiten zur Fahrbahnerneuerung auf der B 92 westlich von Elsterberg zwischen Gippenweg und Abzweig Hohndorf beim „Gasthaus zur Landesgrenze“ sollen am 30. September abgeschlossen werden. Das hat das Landesamt für Straßenbau und Verkehr am Donnerstag angekündigt. Die Fertigstellung der am 7. April begonnenen Baumaßnahme hatte sich aufgrund der unbeständigen Witterung in den vergangenen Tagen verzögert, heißt es. Aktuell würden noch Restarbeiten, wie die Markierung der Fahrbahn, erfolgen. Die Gesamtkosten des Vorhabens belaufen sich auf rund 1,4 Millionen Euro, die größtenteils aus dem Bundeshaushalt sowie durch die Stadt Elsterberg, den Vogtlandkreis und die Thüringer Energienetze (TEN) getragen würden. (mib)