Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Vollsperrung der B 92 ab Elsterberg soll am 30. September enden.
Die Vollsperrung der B 92 ab Elsterberg soll am 30. September enden. Bild: Simone Zeh
Die Vollsperrung der B 92 ab Elsterberg soll am 30. September enden.
Die Vollsperrung der B 92 ab Elsterberg soll am 30. September enden. Bild: Simone Zeh
Plauen
Fahrbahnerneuerung auf der B 92 bei Elsterberg vor Abschluss
Redakteur
Von Michael Brandenburg
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Landesstraßenbauamt kündigt Termin der Verkehrsfreigabe an. Zuletzt hatte es Verzögerungen gegeben.

Elsterberg.

Die Arbeiten zur Fahrbahnerneuerung auf der B 92 westlich von Elsterberg zwischen Gippenweg und Abzweig Hohndorf beim „Gasthaus zur Landesgrenze“ sollen am 30. September abgeschlossen werden. Das hat das Landesamt für Straßenbau und Verkehr am Donnerstag angekündigt. Die Fertigstellung der am 7. April begonnenen Baumaßnahme hatte sich aufgrund der unbeständigen Witterung in den vergangenen Tagen verzögert, heißt es. Aktuell würden noch Restarbeiten, wie die Markierung der Fahrbahn, erfolgen. Die Gesamtkosten des Vorhabens belaufen sich auf rund 1,4 Millionen Euro, die größtenteils aus dem Bundeshaushalt sowie durch die Stadt Elsterberg, den Vogtlandkreis und die Thüringer Energienetze (TEN) getragen würden. (mib)

© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
26.08.2025
3 min.
Massive Kritik im Vogtland an plötzlich gesperrter Umleitungsstrecke: Jetzt reagieren die Behörden
Die offizielle Umleitungsstrecke der B 92 führt von Elsterberg über Kleingera und Pöhl nach Plauen.
Weil die Bundesstraße 92 bei Elsterberg wegen Bauarbeiten gesperrt ist, müssen sich Kraftfahrer seit Monaten neue Wege suchen. Einer war nun plötzlich gesperrt. Was steckt dahinter?
Bernd Jubelt
25.07.2025
3 min.
Warum die B 92 bei Elsterberg länger gesperrt bleibt als geplant
Vollsperrung heißt es ab Ortseingang Elsterberg aus Richtung Plauen noch einen Monat länger.
Bis Ende August sollte der Straßenbau auf der B 92 bei Elsterberg beendet sein. Doch es wird eine Verlängerung geben. Gearbeitet wird derzeit immer noch am ersten Bauabschnitt.
Simone Zeh
27.09.2025
1 min.
Tragischer Tod während einer Zirkusvorstellung in Sachsen: Artistin erliegt ihren Verletzungen
Zu einem Polizei-Einsatz ist es am Samstag an einem Zirkus in Bautzen gekommen.
Zahlreiche Besucher haben die Veranstaltung verlassen, bevor die Rettungskräfte eintrafen. Die Polizei ruft nun dazu auf, die Hilfe von Kriseninterventionsteams in Anspruch zu nehmen.
Frank Hommel
28.09.2025
4 min.
Atom-Sanktionen gegen den Iran wieder in Kraft
Berlin, Paris und London hatten im Atomstreit mit dem Iran die Notbremse gezogen. (Archivbild)
Zehn Jahre nach dem historischen Atomabkommen mit dem Iran liegt der Deal in Trümmern. Berlin will weiter verhandeln, um den Bau einer Atombombe diplomatisch zu verhindern. Wie wird Teheran reagieren?
Benno Schwinghammer, Jörg Blank und Christian Fahrenbach, dpa
28.09.2025
4 min.
Europas Top-Golfer beim Ryder Cup vor Sieg in den USA
Rory McIlroy und das europäische Team haben beim Ryder Cup viel mehr zu bejubeln als die Gastgeber.
Am zweiten Tag des Ryder Cups zeigen Europas Top-Golfer ihre Klasse und bauen den Vorsprung auf den Gastgeber den ganzen Tag über aus. Die Titelverteidigung ist greifbar, den USA droht ein Debakel.
26.09.2025
4 min.
„Höhle der Löwen“-Investor: Von diesem Start-up in Mittweida ist Carsten Maschmeyer begeistert
Per Handschlag hat Carsten Maschmeyer (li.) seine Investition in das Mittweidaer Startup von Christoph Jentzsch vereinbart.
Mit seiner digitalen Plattform für Unternehmensbeteiligungen hat der Blockchain-Pionier Christoph Jentzsch den Star-Investor überzeugt. Das Start-up Tokenize soll nun über Deutschland hinaus wachsen.
Jan Leißner
Mehr Artikel