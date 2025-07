Fahrerin rutscht in Pausa-Mühltroff in den Seitengraben

Glück im Umglück: Bei dem Unfall wurde die 75-Jährige nur leicht verletzt

Eine 75-jährige Frau war am Dienstagvormittag gegen 10 Uhr im Pausa-Mühltroff mit einem Citroen auf der Langenbacher Straße in Richtung Mühltroff unterwegs. Kurz vor dem Ortseingangsschild kam die Frau mit ihrem Auto jedoch von der Fahrbahn ab und geriet in den Seitengraben, wo das Fahrzeug noch einige Meter weiterrutschte bis es zum Stehen...