Fahrerlaubnisbehörde des Vogtlandkreises erinnert: Umtausch der Führerscheine aus den Jahren 2002 bis 2004 steht jetzt an

Plauen
Eine gute Nachricht vorab: Für den Umtausch der Führerscheine ist in der Regel keine persönliche Vorsprache in der Fahrerlaubnisbehörde erforderlich. Was sonst noch zu beachten ist.
Nicht nur Führerscheine aus Papier müssen umgetauscht werden – auch Kartenführerscheine werden turnusmäßig ausgewechselt. Die Fahrerlaubnisbehörde des Vogtlandkreises erinnert in diesem Zuge an die Umtauschfristen für Kartenführerscheine, welche zwischen 2002 und 2004 ausgestellt worden sind.
